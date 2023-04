I figli di Berlusconi si abbracciano fuori dall'ospedale: come sta il Cav

L’immagine dei figli di Silvio Berlusconi che si abbracciano fuori dall’ospedale rimanda a come come sta il Cav. La famiglia del leader che si stringe è l’immagine di una situazione fra speranza e serietà. Il leader azzurro resta ricoverato in terapia intensiva dopo che mercoledì scorso era arrivato in ospedale per una severa infezione polmonare collegata a una leucemia cronica.

I figli di Berlusconi si abbracciano

Da quanto si apprende sui media la terza notte al San Raffaele di Berlusconi è trascorsa serena. Da un punto di vista clinico le sue condizioni vengono giudicate stabili ma con le cautele del caso. Il quadro clinico pare sia stazionario e le cure stanno dando i loro frutti. Milano Today riporta poi che nelle ultime ore “non sono arrivati bollettini ufficiali dalla struttura sanitaria, ma venerdì è stato lo stesso ex premier a parlare”.

Il pollice alzato ai cronisti di Luigi

Intanto figli e familiari di Berlusconi continuano a fare visita al presidente del Monza. Venerdì Luigi, il figlio più piccolo del Cavaliere, ha rivolto un pollice alzato ai cronisti, mentre erano presenti, anche il fratello Paolo e i figli, Marina, Piersilvio e Barbara, immortalati “in un lungo abbraccio quando hanno lasciato il San Raffaele”.