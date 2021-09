I Frammenti presentano il loro nuovo singolo, “Un attimo” feat. Space One

"Una canzone dedicata agli artisti in difficoltà. Vogliamo portare la luce e rinascere dopo un momento oscuro", svela la band che ha cantato con Space One.

Simone Federici (voce), Eugenio Maglio (basso) e Federico Maracaglia (chitarra e sintetizzatori) danno vita a Frammenti, una band talentuosa e dall’animo sperimentatore. La loro musica è un connubio perfetto di sensibilità e armonia melodica, il cui successo è garantito: nasce così “Un attimo”, il nuovo singolo che i Frammenti hanno realizzato insieme al celebre rapper Space One.

Nell’intervista esclusiva il trio ha parlato del progetto e svelato i prossimi lavori.

Frammenti presentato “Un attimo”, il nuovo singolo cantato con Space One

“Un attimo”, la nuova canzone dei Frammenti e di Space One, si caratterizza per le sonorità prettamente pop con richiamo al rock e ai suoni moderni. L’intento è raccontare il momento che stiamo vivendo, con l’intenzione di dare voce a tutti quei lavoratori dello spettacolo che sono rimasti senza lavoro, concentrando l’attenzione sulle difficoltà vissute e sull’esigenza di ripartenza, che si fa sentire forte ora più che mai.

“Questo brano è nato cercando di trovare un senso al nostro incastro con un mondo che spesso non segue le nostre regole e i nostri valori, che a volte ci butta a terra e ci imbavaglia, come è successo a tutti noi musicisti durante questa pandemia. Proprio per dare profondità e spessore al brano abbiamo pensato a un featuring che coinvolgesse una figura forte e autentica, che potesse dare voce anche alla sofferenza condivisa da tanti musicisti e lavoratori del mondo dello spettacolo che con la pandemia hanno visto frantumata la propria vita.

Non abbiamo avuto dubbi e ci siamo rivolti a Space One, una delle colonne del rap italiano”, hanno spiegato i Frammenti parlando del nuovo singolo.

Il videoclip, diretto da Federico Maracaglia, è stato girato all’interno della discoteca Matrioska di Deruta, in provincia di Perugia. “Siamo entrati nel locale che era fermo all’8 marzo 2020, quando il lockdown era appena iniziato. C’erano ancora i palloncini a terra, per la Festa della Donna dell’anno scorso.

Quel luogo ha riacceso le luci con noi, è tornato in vita insieme a noi: è stata la location perfetta per coniugare i diversi frammenti che abbiamo proposto. Space One, inoltre, è stato uno sponsor prezioso, mostrandosi da sempre attento al tema”.

Frammenti raccontano “Un attimo”, un brano per dare voce a musicisti e lavoratori dello spettacolo

Simone, Eugenio e Federico hanno parlato di “Un attimo”, spiegando: “Abbiamo cercato di rendere produttivo un periodo buio, durante il quale l’emergenza coronavirus ha bloccato il mondo dello spettacolo. Vogliamo portare la luce e rinascere dopo un momento oscuro. Vogliamo offrire speranza attraverso la nostra musica. Ci siamo seduti al tavolo e in cinque minuti è nato questo brano. Abbiamo voluto aumentarne la credibilità inserendo una nuova voce, quella di chi stava vivendo una situazione analoga. Abbiamo scelto Space One, che ci mette sempre la faccia”.

Con la loro canzone raccontano di correre “verso un’incertezza”. Si appellano a un amore che dà forza, “linfa pura che guarisce tutti i guai”. Per loro, “l’amore è qualsiasi cosa per cui vale la pena svegliarsi la mattina. È stato l’amore a darci la forza per superare un momento difficile. Siamo felici che chi ha vissuto le nostre stesse difficoltà senta proprio questo brano”.

Sul lavoro al fianco di Space One, hanno commentato: “È stato un connubio molto azzeccato. Lui è stato subito entusiasta e ha gradito il nostro brano. Ha capito perfettamente il senso”.

Frammenti, da “Un attimo” ai prossimi progetti

I Frammenti definiscono la loro musica “un’esplorazione creativa di più generi, dal rock al pop, fino al rap e alla più recente future bass”. Lo scorso anno si sono classificati terzi al concorso “Una Voce per l’Europa”, ottenendo allo stesso tempo il primo posto nella sezione “brani in lingua italiana”.

Non manca l’entusiasmo per l’uscita di “Un attimo”, ma non mancano neppure i pensieri per il futuro. A tal proposito, hanno sottolineato: “Tutto sta finalmente ripartendo. Oltre a Sanremo Rock, siamo pronti a lavorare sul prossimo singolo: ci crediamo tanto e mettiamo tutta la nostra energia nei progetti che portiamo avanti”.