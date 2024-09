"I fratelli Corsaro", Fiorello e Briguglia tra delitti e famiglia

Roma, 6 set. (askanews) - Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia sono "I fratelli Corsaro", protagonisti della nuova serie in quattro puntate, in onda in prima serata da mercoledì 11 settembre su Canale 5, con la regia di Francesco Micciché. Delitti e casi da risolvere per i due fratelli Fabrizio e...

Roma, 6 set. (askanews) – Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia sono “I fratelli Corsaro”, protagonisti della nuova serie in quattro puntate, in onda in prima serata da mercoledì 11 settembre su Canale 5, con la regia di Francesco Micciché.

Delitti e casi da risolvere per i due fratelli Fabrizio e Roberto, il primo giornalista e donnaiolo, il secondo avvocato integerrimo, fedele e preciso; ma anche dinamiche familiari, amori e misteri in una Palermo assolata, così come nei primi quattro romanzi della saga dei fratelli Corsaro del siciliano Salvo Toscano, da cui è tratta la serie.

Giuseppe Fiorello leggendo i romanzi ha subito pensato: “Che mi davano una serie di opportunità anche personali, andare a Palermo che amo ma conosco poco, tornare nella mia terra, nella finzione essere un fratello maggiore rispetto alla vita reale, una serie di motivi divertenti e i sono libri scritti benissimo, ti danno un’ispirazione pura”. Inoltre, tutto ruota intorno a due protagonisti. “Mi entusiasmava l’idea di condividere il protagonismo con un collega, un amico e portare in scena una famiglia, la fratellanza che conosco bene per ovvie ragioni” ha detto . Fiorello ha partecipato anche a scrivere la sceneggiatura: “La famiglia entra nel caso di puntata, poi i fratelli inciampano nel caso, poi il loro talento nel giornalismo l’uno e nell’essere un bravissimo avvocato l’altro li coinvolge, perché hanno fiuto, si trovano incastrati nella loro passione, quindi si divertono e si appassionano”.

Paolo Briguglia è stato felice da palermitano di recitare in questa storia: “La forza della serie per me è la multidimensionalità, ci si può appassionare al caso della puntata o alla vicende sentimentali di Fabrizio, o a quelle familiari di Roberto, o seguire il rapporto tra i due fratelli e perdersi nei vicoli di Palermo, ha tante cose da raccontare che si armonizzano bene”.