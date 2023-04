I gas serra non diminuiscono, anzi

I gas serra non diminuiscono, anzi

I gas serra non diminuiscono, anzi

(Adnkronos) - I livelli atmosferici di anidride carbonica (CO2), metano e protossido di azoto - i gas serra emessi dall'attività umana che contribuiscono maggiormente al riscaldamento globale - hanno continuato ad aumentare rapidamente nel corso del 2022, secondo la National Oceanic and ...

(Adnkronos) – I livelli atmosferici di anidride carbonica (CO2), metano e protossido di azoto – i gas serra emessi dall'attività umana che contribuiscono maggiormente al riscaldamento globale – hanno continuato ad aumentare rapidamente nel corso del 2022, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). I livelli di anidride carbonica sono aumentati di oltre due parti per milione (ppm) per l'11° anno consecutivo: il più alto tasso sostenuto di aumento di CO2 da quando è iniziato il monitoraggio 65 anni fa.