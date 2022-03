L'International Cat Federation, federazione internazionale felina, ha vietato la presenza dei gatti russi nelle gare internazionali.

I gatti russi non potranno partecipare alle gare internazionali

Si tratta di una delle tantissime reazioni internazionali al tentativo di isolare la Russia, dopo l’invasione dell’Ucraina. La Fife (Federation Internationale Feline), che raccoglie 43 Paesi, tra cui Russia e Ucraina, ha deciso di vietare agli allevatori russi e ai loro gatti di essere presenti alle esposizioni internazionali. La motivazione è che non si può “assistere a queste atrocità senza fare nulla“. Il divieto rimarrà in vigore fino a fine maggio.

La decisione della Fife: “I russi non potranno partecipare”

“I russi allevano e vendono molto bene in Europa, sono molto presenti alle esposizioni ma da oggi i gatti russi non potranno più partecipare alle competizioni europee” ha spiegato a Rai Radio1, Francesco Cinque, presidente della federazione felina italiana e membro della Fife. Una decisione che ha scatenato le polemiche, visto che i gatti russi non hanno nessuna colpa. “Certo, non hanno nessuna colpa, ma il nostro vuole essere un segnale di vicinanza agli ucraini, popolo che stiamo cercando di aiutare dando delle sovvenzioni per far arrivare a chi è in fuga cibo per cani e gatti” ha aggiunto il presidente.