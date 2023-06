I genitori di Any, la 16enne scomparsa a Verona, lanciano un appello per ritr...

I genitori di Any, la 16enne scomparsa a Verona, lanciano un appello per ritr...

Si chiama Any Arismel la ragazza di origini dominicane scomparsa a Verona lunedì 29 maggio 2023. Del suo caso si è occupato anche Chi l’ha visto?.

L’identikit di Any Arismel, scomparsa a Verona il 29 maggio

16 anni, alta 1,70 metri, capelli e occhi neri: è questo l’identikit di Any Arismel fatto dalla celebre trasmissione di Rai 3, a cui si sono rivolti i genitori per aumentare le possibilità che la ragazza venga ritrovata. La mattina della sua scomparsa, Any indossava una felpa grigia, una maglietta nera con un simbolo rosso sul davanti e un paio di scarpe da ginnastica bianche e aveva con sé uno zaino nero con logo bianco.

La ragazza è scomparsa prima di entrare a scuola

Lunedì 29 maggio, Any Arismel è scesa dall’auto su cui si trovavano i genitori per entrare a scuola, ma né i compagni né gli insegnanti l’hanno vista arrivare in classe e di lei si sono completamente perse le tracce. Secondo il padre e la madre, “non c’era nulla di strano”, che avrebbe, quindi, fatto presagire un allontanamento volontario della 16enne.

“Any vive a Castelnuovo del Garda (Verona), con la famiglia. È una ragazza molto sportiva e ha una grande passione per il tennis e studia in un istituto di Verona. Lunedì 29 maggio i genitori l’hanno accompagnata a scuola, ma poi lei in classe non è entrata, né è tornata a casa. Da quel momento non si sono avute più sue notizie. Non ha con sé il cellulare, né i documenti“, si legge sul sito di Chi l’ha visto?.

Leggi anche: Savona, morto un motociclista nei pressi del casello autostradale: aveva 66 anni

Leggi anche: Lecce, bimbo morto a Uggiano La Chiesa: aveva solo 14 mesi