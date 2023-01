Home > Askanews > I genitori di Regeni: non abbiamo visto nessuno del nuovo governo I genitori di Regeni: non abbiamo visto nessuno del nuovo governo

Roma, 28 gen. (askanews) – “Confermo e rendo ufficiale che non abbiamo incontrato nessuno del nuovo governo. Sette anni senza Giulio, per chi lo conosceva e 7 anni con Giulio per chi l’ha conosciuto dopo. Sette anni, 6 governi, tanti amici esteri rimangono basiti che abbiamo cambiato 6 governi in 7 anni. Il mantra e la presa in giro di 6 governi rimane più o meno uguale. Negli ultimi giorni abbiamo sentito che l’Egitto vuole collaborare. A ogni governo possiamo accostare la parola ‘collaborazione’, cambia lo stile, ci sono governi più mediatici e governi meno mediatici. La modalità narrativa può cambiare, però il contenuto alla fine è lo stesso”: così Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, il ricercatore rapito e ucciso al Cairo nel 2016, intervenendo a Propaganda Live su La7.

