I giocatori del Potenza ripuliscono gli spogliatoi e lasciano un biglietto

Fair play da applausi dei giocatori del Potenza calcio, che ripuliscono gli spogliatoi della squadra avversaria e lasciano un biglietto ed una pianta.

Splendido gesto dei calciatori a Crotone che rimanda a quello dei colleghi giapponesi in Qatar durante gli ultimi mondiali. I calciatori potentini hanno quindi emulato la squadra nipponica che aveva lasciato un origami, ecco il testo del biglietto lasciato negli spogliatoi: “Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore, ma l’abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente”.

Il biglietto è stato trovato nello spogliatoio dello stadio Ezio Scida di Crotone dopo la gara finita con un pareggio. E assieme al messaggio un dono per rendere più accogliente lo spogliatoio, una pianta. Recita ancora il biglietto: “È la nostra missione, dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito. Nel ringraziarvi, lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto”.

Il messaggio social del Crotone calcio

Colpita da quello splendido gesto la compagine del Crotone ha ringraziato attraverso i propri canali social il Potenza: “Il calcio è il gioco più bello del mondo e può trasmettere messaggi importanti, come quello del rispetto! Grazie di cuore al Potenza Calcio per aver lasciato così lo spogliatoio e in bocca al lupo per il prosieguo della stagione”.