Paura per Lionel Messi ed altri giocatori dell’Argentina che, mentre festeggiavano sul bus scoperto, hanno sfiorato dei cavi tesi che li avrebbero fatti cadere al suolo.

I festeggiamenti sono continuati.

I giocatori non si accorgono dei cavi: tragedia sfiorata sul bus scoperto dell’Argentina

Fortunatamente stanno tutti bene ma la tragedia poteva concretizzarsi se non si fossero accorti in tempo di alcuni cavi che erano all’altezza delle proprie teste. Lionel Messi, Paredes, De Paul, Otamendi e Di Maria erano saliti sul tetto dell’autobus scoperto per festeggiare insieme ai loro tifosi per i primi 3km che separano l’aeroporto in cui sono atterrati dalla federcalcio argentina.

I calciatori hanno immediatamente abbassato la testa dopo che hanno visto tre o quattro cavi circa che li avrebbero fatti letteralmente volare del mezzo su cui erano. Nonostante la tragedia sfiorata, i cinque campioni del mondo sono rimasti al proprio posto ed hanno continuato la festa.

The Argentina players almost got caught in the overhead cables!pic.twitter.com/ARmcycGxGg — Roy Nemer (@RoyNemer) December 20, 2022

La festa in Argentina

La nazionale argentina, campione del mondo, è arrivata alle 2.30 circa del mattino dopo un viaggio durato oltre 14 ore con uno scalo aereo a Roma. I tifosi non hanno dormito per quasi due giorni di fila in quanto volevano aspettare i loro idoli per una festa senza precedenti. Così è stato ed il governo di Buenos Aires ha addirittura decretato festa nazionale per tutta la giornata di oggi, 20 dicembre 2022.