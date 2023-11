I giovani talenti del circo italiano in gara a Roma

Roma, 28 nov. (askanews) – A Roma la Seconda edizione dell’Italian Circus Talent Festival. Dal 30 Novembre al 4 Dicembre all’Eur l’evento competitivo che porta al centro della pista l’entusiasmo dei giovani talenti del Circo italiano. Il programma di quest’anno prevede 9 spettacoli. Mercoledì 29 novembre gli artisti si esibiranno anche davanti a Papa Francesco nel corso dell’udienza del mercoledì in sala Nervi. Italian Circus Talent Festival si propone di favorire la visibilità dei giovani artisti italiani nel più ampio panorama internazionale delle produzioni di spettacolo dal vivo: una sorta di “lancio” o di “stage formativo” per tanti giovani che, passo dopo passo, abbiano l’ambizione di accrescere il proprio bagaglio di esperienze, opportunità e visibilità; il “Talent”, peraltro, intende porsi come una passerella privilegiata per accedere alla competizione della successiva edizione dell’International Circus Festival of Italy, oltre che di altri Festival competitivi riservati ai giovani che si svolgono in Europa.

L’evento, unico nel suo genere in Italia, ha carattere competitivo: vi partecipano giovani artisti italiani che desiderino esprimere il proprio talento di fronte ad una Giuria Tecnica internazionale della quale fanno parte talent-scout e personalità dello show-business afferenti ad importanti produzioni circensi di rilevanza mondiale.

Le discipline ammesse alla competizione sono quelle proprie del circo tradizionale e del circo contemporaneo.