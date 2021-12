I Gondolieri sommozzatori di Venezia si immergono per beneficenza

Roma, 22 dic. (askanews) – i gondolieri sommozzatori volontari di venezia, che abitualmente ripuliscono i canali della serenissima, si sono immersi nella

piscina di acqua termale più profonda del mondo (y-40 the deep joy) a montegrotto terme per una pulizia “speciale” e a scopo benefico per il natale.

sono scesi in acqua caldissima, a 32-34 gradi, per l’occasione, vestendo anche i panni di un palombaro d’epoca, e hanno recuperato copertoni, rottami, e forzieri con un tesoro: il contributo frutto della raccolta fondi in favore dell’hospice pediatrico di padova, realizzata in collaborazione con l’associazione braccio di ferro onlus.

un’iniziativa dedicata anche all’ambiente e volta a sensibilizzare contro l’inquinamento dei mari.