I guadagni dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2025 svelano cifre shock

I partecipanti de L’Isola dei Famosi ricevono un compenso per affrontare la dura vita sull’Isola. Ma chi tra loro si porta a casa il cachet più alto? A rivelarlo, l’inchiesta di Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Le cifre sono da capogiro e destano stupore.

I cachet più alti dell’edizione 2025

Mario Adinolfi, con un bonifico settimanale di 15 mila euro, si posiziona al vertice della classifica.

A seguire, Patrizia Rossetti con 12 mila euro e Loredana Cannata a 8 mila. Cifre che, se confermate, supererebbero abbondantemente i compensi dell’edizione condotta da Ilary Blasi nel 2023, dove Marco Mazzoli, il più noto del cast, guadagnava 6 mila euro a settimana. Un’inezia, se paragonato a quanto incasserebbero oggi.

Il confronto con le edizioni passate

Mazzoli ha dichiarato: “Ho guadagnato 6 mila euro a settimana per dieci settimane. Ma le cifre sono lorde e bisogna considerare le spese per i manager e le tasse”. Un quadro decisamente diverso rispetto al passato. Nel 2024, il poeta Pietro Fanelli, ritiratosi, aveva rivelato di percepire 100 euro al giorno, ovvero 700 euro a settimana. Questo è il compenso che avrebbero ricevuto anche altri concorrenti meno noti come Leonardo Brum e Nunzio Stancampiano. E non sorprende che alcuni abbiano scelto di ritirarsi.

Un’analisi dei flop e delle novità

Il nuovo programma “The Couple” ha esordito con un tiepido 18% di share, scendendo rapidamente al 13% e chiudendo anticipatamente al 7% dopo la quarta puntata. Motivazioni? Difficile dirlo, ma la mancanza di coinvolgimento del pubblico sembra essere un fattore cruciale. Intanto, nel mondo di Temptation Island, si preparano a entrare in scena nuove coppie con storie già complicate, come Antonio e Valentina, dove la bigamia di lui promette scintille.

Il futuro di Mara Venier

Settembre segnerà il ritorno di Mara Venier a Domenica In, per l’ottava stagione. Nonostante le sue dichiarazioni di voler chiudere, la richiesta del pubblico sembra aver avuto la meglio. “Credo davvero che questa sia l’ultima volta”, ha affermato, ma il suo pubblico spera di rivederla ancora.

Protagonisti e dinamiche di Temptation Island 2025

La seconda coppia di quest’anno, Simone e Sonia, sembra avere un rapporto perfetto sulla carta. Ma le tensioni non mancano: Simone, un personal trainer di 28 anni, ha già avviato un dialogo con la produzione per capire se continuare nella relazione. Un’atmosfera carica di emozioni, tipica del format.

Ritorni imperdibili

Ogni mercoledì, Veronica Gentili e Simona Ventura tornano in onda con L’Isola dei Famosi. La sesta puntata ha visto un netto cambio di strategia: più spazio alle prove e meno alle dinamiche interne. Un esperimento che potrebbe segnare il futuro del programma.

Il concerto di Elodie a San Siro

Non da meno, un evento da ricordare è stato il concerto di Elodie allo stadio di San Siro, dove ha duettato con Achille Lauro e Gianna Nannini. La performance ha infuocato il pubblico, ma non sono mancati commenti negativi sui social. La pressione per gli artisti, soprattutto in eventi di tale portata, è sempre alta.

La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset

Tra il 2022 e il 2023, Pier Silvio Berlusconi ha avviato una vera e propria ristrutturazione a Mediaset, chiudendo programmi storici e introducendo nuove linee editoriali. Una mossa che ha sollevato polemiche ma ha anche portato a un rinnovamento necessario.