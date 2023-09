Chiara Ferragni è un’icona di stile ed è la regina delle influencer, almeno in Italia. In questo articolo vi daremo alcune curiosità, di natura economica, circa i guadagni della moglie di Fedez per i post che sponsorizza. Premettiamo che al momento Chiara conta circa 29,5 milioni di follower e da questo è facile capire che le sue entrate siano a dir poco eccezionali.

Chiara Ferragni superata da Khaby Lame

Nel 2022, Chiara Ferragni, nonostante la sua grande celebrità, è stata superata da Khaby Lame nella classifica degli influencer italiani secondo le stime di DeRev. Khaby Lame ha quasi 81 milioni di follower in tutto il mondo, il che gli consente di guadagnare una notevole somma di denaro, circa 317.000 dollari, per ogni suo post. Questo indica che Khaby Lame è diventato uno degli influencer più influenti e remunerativi in Italia, superando Chiara Ferragni in termini di popolarità e guadagni.

Quanto guadagna Chiara Ferragni al secondo?

Ma quanto guadagna Chiara al secondo? Ebbene, a venirci incontro è Amedeo Venza, il quale ha fatto un calcolo online. Secondo questo calcolo, sembra che la Ferragni guadagni 33 centesimi al secondo, che si traducono in 20 euro al minuto e 1.200 euro all’ora. Di conseguenza, in una giornata intera, il suo guadagno raggiunge l’impressionante cifra di 28.800 euro.

Chiara Ferragni: i post “dorati”

Riguardo a Chiara Ferragni, i guadagni per un singolo post variano tra gli 82.000 e i 95.000 euro. Se invece si tratta di una singola Stories su Instagram, la cifra “scende” a 70.000 euro. Questi numeri indicano che nonostante la sua posizione in classifica sia stata superata da Khaby Lame, Chiara Ferragni continua a guadagnare cifre considerevoli per le sue pubblicazioni sui social media. Alla fine della fiera, le sue entrate ammontano a circa 864.000 euro al mese. Una cifra davvero notevole!