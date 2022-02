I guadagni di Pfizer dal vaccino Covid: “Tra i prodotti più lucrativi della storia dell’umanità”

I guadagni di Pfizer dal vaccino Covid, il colosso americano batte cassa anche tramite la pillola Paxlovid. L'anno scorso il fatturato è raddoppiato.

I guadagni di Pfizer dal vaccino Covid fanno parlare. L’azienda farmaceutica, colosso americano, incassa anche grazie alla commercializzazione della pillola Paxlovid per la cura dei positivi.

I guadagni di Pfizer dal vaccino Covid

Solo nel 2021 Pfizer ha incassato circa 37 miliardi di dollari con la vendita del vaccino per il Covid.

L’anno scorso il fatturato della casa farmaceutica è raddoppiato fino a 81,3 miliardi di dollari mentre il profitto netto è stato di 22 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 9,1 miliardi di dollari del 2020.

Secondo una previsione svolta dalla stessa Pfizer, nel 2022 ci sarà un record di vendite pari a 54 miliardi di dollari per incassi dal vaccino Covid e dalla pillola Paxlovid. Saranno 32 miliardi di incassi dalla vendita del vaccino e altri 22 miliardi dalla vendita del farmaco per via orale.

I guadagni di Pfizer dal vaccino Covid, gli attivisti insorgono

Il gruppo di attivisti inglesi di Global Justice Now ha aspramente criticato Pfizer, affermando che le sue entrate annuali sono nettamente superiori al Pil della maggior parte dei Paesi del mondo. “Pfizer ha guadagnato più che abbastanza da questa crisi. È tempo di sospendere la proprietà intellettuale e di rompere i monopoli sui vaccini”, ha dichiarato Tim Bierley, uno degli esponenti del gruppo.

Vaccino Covid, Pfizer parla dei guadagni

A seguito delle accuse di Global Justice Now, il colosso farmaceutico ha deciso di esporsi lasciando parlare un portavoce.

“I Paesi ad alto e medio reddito pagano di più rispetto ai paesi a basso reddito. Tuttavia, vorremmo evidenziare che i costi reali di questo nuovo vaccino mRNA includono studi clinici su larga scala in corso e farmacovigilanza”, ha dichiarato il portavoce, “sforzi di produzione continui, inclusi miglioramenti dei processi e distribuzione e fornitura globali. Quindi non è facile esportarne la ricetta”.