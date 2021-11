I guanti di Rocky e la tavola di Point Break vanno all’asta

Milano, 30 nov. (askanews) – Ci sono i guantoni di Rocky, ma anche la tavola da surf di Point Break. Ecco alcuni dei pezzi forti della collezione di oltre un migliaio di memorabilia che sarà battuta all’asta giovedì prossimo da Julien’s a Los Angeles.

Tra gli articoli figura anche il bandana indossata da Sylverster Stallone in Rambo 2, e una statua dell’attore italo-americano che sarà battuta con un prezzo di partenza di circa 5mila dollari.

Non mancano nemmeno le Nike indossate sul ring di Rocky 3, insieme ai guantoni.

“La cosa grandiosa di questa collezione è che tutto, tutto proviene direttamente dalla casa di Sylverster Stallone, qui a Beverly Hills. Trasloca in Florida durante la pandemia, ha avuto il tempo di organizzare questa collezione, di lavorare con noi, qui da Julien’s, per portare all’asta questa collezione”, ha spiegato Martin Nolan, direttore delle vendite all’asta di Julien’s.

Ma in vendita ci sono tanti oggetti pronti a essere acquistati dagli appassionati di memorabilia. Come ad esempio la tavola da surf utilizzata da Patrick Swaize nel film cult “Point Break” di Kathryn Bigelow. Una tavola firmata dall’attore e che porta l’iscrizione “100% di pura adrenalina”. E a proposito di film cult c’è anche spazio per Pulp Fiction: all’asta giovedì sarà battuto anche il completo nero indossato da John Travolta, lavato e stirato dopo le scene splatter che tutti conoscono.