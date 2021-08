I jihadisti siriani festeggiano a Idlib successo afgano Talebani

Milano, 21 ago. (askanews) – In corteo spari in aria e bandiere. Il principale gruppo jihadista siriano Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ex affiliato siriano di al Qaeda, sfila con la bandiera del gruppo e dei talebani attraverso la città nord-occidentale di Idlib controllata dai ribelli Il gruppo armato che ha formalmente rotto i legami con al Qaeda anni fa è considerato il gruppo jihadista più importante in Siria dopo un decennio di guerra e controlla quasi la metà della regione di Idlib – l’ultimo bastione dell’opposizione rimasto in Siria – insieme con altri gruppi meno influenti.