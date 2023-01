Home > Askanews > I Jonas Brothers festeggiano la stella sulla Walk of Fame I Jonas Brothers festeggiano la stella sulla Walk of Fame

Roma, 31 gen. (askanews) – La band pop rock statunitense Jonas Brothers (Kevin, Nick e Joe Jonas) ha svelato la propria stella sulla Walk of Fame di Hollywood davanti a centinaia di fan emozionati. Gli interpreti di successi come “Sucker”, “Cake By the Ocean” e “What a man gotta do” hanno festeggiato annunciando anche l’uscita del nuovo disco, “The Album”, il prossimo 5 maggio. Nick Jonas, il più giovane della band ha detto: “È difficile non pensare a quanto fatto fino a qui e non essere emozionati. Ma credo che guardarsi intorno e vedere le stesse facce che erano lì nei momenti difficili e che oggi sono qui a festeggiare con noi sia una cosa unica e metta tutto in un’altra prospettiva. Noi siamo incredibilmente grati”. E Joe ha aggiunto: “Alcuni giovani là fuori che camminano per strada hanno la stessa sensazione che abbiamo avuto noi, ovvero ‘forse un giorno potrei essere io al loro posto’. A noi è successo. Quindi incrociate le dita e continuate a lavorare sodo”.

