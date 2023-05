Piano d'azione per l'economia pulita, i leader del G7 confermano l'impegno per l'accordo di Parigi: zero emissioni entro il 2050

Crisi climatica: i leader del G7 riaffermano l’impegno per l’accordo di Parigi. Emissioni nette pari a zero entro il 2050: ecco quanto si legge nel documento sul piano d’azione per l’economia pulita.

Il testo del documento

Dichiarando di lavorare a una riforma completa e a un rafforzamento del sistema commerciale multilaterale, nel documento redatto dal Gruppo dei Sette si legge: «Noi, leader del G7, stiamo agendo e rafforzando la cooperazione per affrontare la crisi climatica e accelerare la transizione globale verso l’energia pulita per raggiungere emissioni nette pari a zero al più tardi entro il 2050. Riconosciamo che gli investimenti pubblici e privati nelle industrie del futuro sia a livello nazionale che nel mondo saranno necessarie per raggiungere questi obiettivi e che è necessaria un’ulteriore cooperazione per colmare la carenza di investimenti per la transizione energetica pulita, per ridurre il costo della transizione energetica in tutto il mondo».

L’appello contro la coercizione economica

Nella dichiarazione sulla resilienza e sicurezza economica i leader del G7 scrivono: «Siamo seriamente preoccupazioni per la coercizione economica e chiediamo a tutti i Paesi di astenersi dal suo uso, che non solo mina il funzionamento e la fiducia nel sistema commerciale multilaterale, ma viola anche l’ordine internazionale e, in definitiva, compromette la sicurezza e la stabilità globali».