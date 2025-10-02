I leader europei discutono le strategie di sicurezza al vertice di Copenaghen

Recenti discussioni tra i leader europei a Copenaghen si sono concentrate sul rafforzamento della sicurezza del continente. In un contesto di crescenti tensioni, il vertice ha avuto l’obiettivo di affrontare sia strategie militari che economiche, con particolare riferimento al supporto in corso per l’Ucraina.

Le sfide nell’approvazione del supporto economico

Uno dei principali argomenti di dibattito è stata la proposta presentata dalla Commissione Europea di utilizzare i beni russi congelati per facilitare un prestito finanziario per l’Ucraina.

Il piano prevedeva un prestito sostanziale di 140 miliardi di euro, che comporterebbe la conversione della liquidità dei beni russi disponibili in un accordo di prestito personalizzato gestito da Euroclear, un’istituzione finanziaria belga.

Questioni legali relative alla proposta

Tuttavia, il consenso tra gli Stati membri dell’UE non è stato unanime. Paesi come il Belgio hanno espresso riserve significative, citando potenziali conseguenze legali qualora la Russia decidesse di intraprendere azioni legali riguardo l’espropriazione dei suoi beni. Il Primo Ministro belga, Bart De Wever, si è mostrato particolarmente cauto, sottolineando la necessità di un solido quadro giuridico a sostegno dell’iniziativa.

Dopo il vertice, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha rassicurato gli Stati membri esitanti che la proposta non comportava una confisca diretta dei beni russi, suggerendo invece che i rischi dovrebbero essere distribuiti tra più paesi. Tuttavia, questa rassicurazione ha fatto poco per dissipare i dubbi di alcune nazioni.

Discussioni sulle misure di difesa

Un altro tema cruciale all’ordine del giorno è stata la proposta di potenziamento delle strategie di difesa collettiva. La sessione dedicata a questa discussione si è prolungata oltre la durata prevista, sottolineando l’urgenza e l’importanza del tema. I leader hanno espresso supporto per le proposte di difesa della Commissione Europea; tuttavia, hanno anche insistito su un ruolo più attivo nella definizione di queste politiche.

Dettagli sul sistema di difesa con droni

Tra le idee innovative discusse c’è il concetto di un “muro di droni”, progettato per rilevare e neutralizzare minacce aeree in modo efficiente. La Presidente von der Leyen ha spiegato come funzionerebbe questo sistema, evidenziando le sue capacità di intercettazione e neutralizzazione. Tuttavia, sono emersi scetticismi da nazioni come Francia e Germania, che hanno messo in discussione la fattibilità e la gestione di un’iniziativa di difesa con droni guidata dalla Commissione.

Al contrario, i paesi dell’Europa meridionale hanno sostenuto un framework di sicurezza più ampio che affrontasse anche la protezione delle frontiere. Questa divergenza di prospettive ha messo in luce la complessità delle discussioni sulla difesa all’interno dell’UE, dove i vari interessi nazionali spesso complicano il raggiungimento di un consenso.

Implicazioni più ampie per l’unità dell’UE

Il Cancelliere Friedrich Merz di Germania è entrato al vertice con un focus sul miglioramento della competitività dell’industria europea. Tuttavia, i suoi obiettivi sono stati oscurati dalle questioni urgenti di difesa e dalla guerra in Ucraina. Merz intendeva avviare discussioni sulla riduzione degli oneri normativi, ma si è trovato a navigare un contesto dominato dalle preoccupazioni per la sicurezza.

Aspirazioni di adesione dell’Ucraina all’UE

Inoltre, è stata discussa la possibile accelerazione della candidatura dell’Ucraina per l’adesione all’UE, sebbene abbia incontrato resistenze da parte di diversi leader. António Costa, Presidente del Consiglio Europeo, ha proposto di modificare le regole dell’UE per facilitare l’avvio di colloqui formali di adesione con una maggioranza qualificata di leader, piuttosto che richiedere il consenso unanime. Questa proposta, tuttavia, ha incontrato obiezioni da parte di paesi come Ungheria, che rimane strettamente allineata con gli interessi russi, così come da altri Stati membri contrari alla modifica del processo di adesione.

Al termine delle discussioni, la famiglia reale danese ha ospitato una cena per i leader dell’UE. Questo incontro sociale ha aggiunto un ulteriore senso di urgenza ai lavori, portando a una sessione prolungata di quattro ore sulle questioni di sicurezza e difesa, ben oltre il programma iniziale. Gli osservatori hanno notato che l’estensione delle discussioni non è stata il risultato di disaccordi, ma piuttosto una riflessione sulla serietà dei temi affrontati.

