Ammazzati perché "troppo felici" ed imputato condannato all'ergastolo a giugno: i legali del killer dei fidanzati uccisi a Lecce fanno appello

I legali del killer dei fidanzati uccisi a Lecce fanno appello, Antonio De Marco ammazzò Daniele De Santis ed Eleonora Manta ma “non era in sè”, non secondo l’istanza di secondo grado. Le condizioni psichiche del giovane condannato all’ergastolo sono il fulcro di quella richiesta presentata da poche ore dai difensori del giovane.

Fidanzati uccisi a Lecce, appello del condannato

Gli avvocati Starace e Bellisario avevano già seguito quella linea nel processo celebrato dinanzi alle Corte d’Assise di Lecce. Avevano depositato una perizia in cui si sosteneva “che il giovane era affetto da una patologia composita grave con una dimensione autistica e psicotica e quindi non era in grado di intendere e di volere”.

La sentenza di giugno e la perizia

La sentenza di condanna del 7 giugno aveva invece aveva giudicato De Marco “perfettamente lucido ed orientato, in grado di percepire correttamente la realtà e in grado di uccidere con estrema lucidità”, come riporta un’ottima silloge de La Gazzetta del Mezzogiorno.

La perizia disposta dalla Corte d’Assise aveva stabilito che De Marco, che aveva ammazzato i due perché “troppo felici”, sarebbe affetto da un disturbo della personalità di tipo narcisistico, ma “non tale da inficiare la sua capacità di intendere e volere”.