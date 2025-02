I magistrati in piazza con la Costituzione, contro riforma Giustizia

Roma, 27 feb. (askanews) – Una manifestazione silenziosa e simbolica, con le coccarde tricolori sulle toghe e mostrando la Costituzione della Repubblica italiana. E’ quella andata in scena sulle scale della Corte di Cassazione a Roma, in Piazza Cavour, in occasione dello sciopero dei magistrati indetto per oggi dalle toghe in tutta Italia per protestare contro la riforma intrapresa dal governo di Giorgia Meloni per separare le carriere di magistratura inquirente (pubblici ministeri) e giudicante.

L’adesione allo sciopero sarebbe fra il 75 e l’80%, secondo quanto ha annunciato il segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati Rocco Maruotti, nel corso dell’assemblea tenutasi nel vicino cinema Adriano.