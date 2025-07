I manager italiani al Campus École The Skill in Corsica

I manager italiani al Campus École The Skill in Corsica

Roma, 4 lug. (askanews) – Anche quest’anno l’appuntamento estivo più atteso per la formazione dei manager italiani si fa sulle spiagge francesi. È in corso, infatti, dal 3 al 6 luglio il Campus École The Skill, la summer school dedicata alla comunicazione strategica, al media training, al crisis e reputation management che si svolge in Corsica, nel dipartimento della Haute Corse.

Docenti di eccezione per quella che è stata concepita come una “vacanza-studio” con alternanza tra momenti di studio e approfondimento e altri di svago e divertimento. Tre le lezioni che caratterizzano questa seconda edizione: l’amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu, tra i più apprezzati al vertice delle aziende di Stato, spiegherà come “persone e numeri sono ingredienti fondamentali e vincenti per un’impresa”, mentre il presidente di MBDA Italia, Giuseppe Cossiga, stimolerà i partecipanti al corso sulla “sfida della complessità” che si pone quotidianamente di fronte a un manager.

Il terzo intervento, dedicato al public speaking, sarà svolto dall’attore Filippo Contri, protagonista di diverse pellicole apprezzate nell’ultimo periodo, ma anche dello spettacolo teatrale Brokeback mountain e noto al grande pubblico per aver interpretato la parte della figlio di Verdone nella serie televisiva “Vita da Carlo”.

Al centro, quindi, top manager provenienti dai settori Nucleare e Difesa, i più centrali nel dibattito pubblico odierno, ma anche un artista per rispettare la multidisciplinarietà e lo spirito di contaminazione caro ai promotori del corso. Accanto ad Artizzu, Cossiga e Contri, gli esperti di comunicazione della scuderia The Skill, da Federica Fantozzi a Giovanni Cioffi, da Lorenzo Munegato a Giorgio Lainati, già vice presidente della commissione di Vigilanza Rai e consigliere per la comunicazione di Palazzo Chigi per 10 anni con Silvio Berlusconi.

L’evento, organizzato dalla business unit Learn The Skill, ha visto nel tempo l’adesione di importanti realtà: Deloitte, Novartis, Cattolica Assicurazioni, Max Mara, gli studi professionali Bandera, SZA e Fornari e Associati, ma anche le principali organizzazioni della sanità privata accreditata, come Aiop Lombardia e ARIS.

Ai lavori prendono parte quest’anno, tra gli altri, Angèle Bastiani, presidente dell’ufficio del turismo della Corsica, e il parlamentare francese e vice presidente del movimento Républicains, François-Xavier Ceccoli.

Per il promotore dell’iniziativa, il Ceo del Gruppo The Skill, Andrea Camaiora, “La summer school si conferma un’idea felice. Campus École rappresenta la scelta illuminata di alcune organizzazioni di valorizzare i propri talenti con questa esperienza. Mi piace sottolineare come l’effetto di allontanamento dai problemi quotidiani che regala ogni isola, l’esperienza internazionale e la scelta di assicurare momenti di relax e riflessione rappresentano la chiave del successo di questa quattro giorni”.