I Maneskin accusati di plagio da una band olandese, i “The Vendettas”, che insinuano come “Zitti e Buoni” assomigli ad una loro vecchia canzone ma non annunciano azioni legali per dirimere la questione. Una polemica, l’ennesima sul gruppo rock italiano, che sa molto, anzi, moltissimo, di tentativo di mettersi “in scia” con lo straordinario successo del gruppo di Damiano & co., magari allo scopo di surfare l’onda di notorietà e magari rinverdire fasti passati o creane da capo.

Lo storico è semplice: dopo le polemiche innescate dalla vicenda del fantasmagorico uso di droga da parte di Damiano David, cassata dalle analisi che il singer aveva fatto a stretto giro di posta, adesso la parola d’ordine è “plagio”, anzi “probabile plagio”. Perché probabile? Perché il gruppo che ha lanciato la polemica, gli oalndesi e semisconosciuti “The Vendettas”, per loro stessa ammissione erano in attività quando i Maneskin non suonavano ancora, anzi, quando i memebri dei Maneskin non erano probabilmente ancora al mondo.

Lo ha ammesso lo stesso cantante del gruppo: “Questi ragazzi non sono nati quando avevamo questa rock band”.

Ad ogni modo, dopo la vittoria bellissima del 22 maggio a Rotterdam sul palco dell’Eurovision, ecco l’ennesima grana: Joris Lissens, dei The Vendettas, ha dichiarato ai media olandesi Rtl che la canzone “Zitti e Buoni”, vincitrice prima a Sanremo e poi a Rotterdam, gli ricorderebbe alcuni suoni della sua hit “You want it, you’ve got it”.

Ora, il preambolo è d’obbligo: la procedura per individuare un plagio si avvale di precisi protocolli e studi su linee armoniche ed accordi musicali, sulle note, su parametri insomma molto rigidi, quindi lo stesso concetto di “ricordare alcuni suoni” è abbastanza aleatorio.

E non è un caso che Rtl abbia precisato che i The Vendettas non intraprenderanno azioni di rivalsa in merito. Vero è che il sito Rtl, che include una versione francese e che intuisce benissimo la portata emotiva e pubblicistica della cosa, ha messo a confronto le tracce dei due brani, invitando i lettori a farsi un’idea. E cavalcare la notorietà di terzi non è mai stato peccato, magari solo un filino poco elegante.