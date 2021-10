I Maneskin costretti a rinviare il loro tour: doccia fredda per i fan

I Maneskin hanno annunciato di aver dovuto rinviare alcune date italiane del loro tour.

I Maneskin sono stati costretti a rinviare alcune date del loro tour di concerti. Ad annunciarlo è stata la stessa band.

Maneskin: il tour rinviato

I Maneskin si sono visti costretti a rinviare alcune date italiane del loro tour di concerti.

“Siamo dispiaciuti di dover annunciare lo spostamento delle date italiane di Roma e Milano ad aprile 2022. Non vediamo l’ora di tornare dal vivo e condividere la nuova musica con voi. Grazie per la vostra comprensione e per il supporto, a presto”, ha fatto sapere la band attraverso i propri canali social. Nello specifico, i rinvii riguardano le date di dicembre a Roma e a Milano: Il 14 e 15 dicembre 2021 la band avrebbe dovuto esibirsi al Palazzo dello Sport di Roma e il 18 e 19 dicembre invece avrebbe dovuto suonare al Mediolanum Forum di Assago, a Milano.

Il gruppo, stando alle prime indiscrezioni, recupererà tra il mese di marzo e quello di aprile.

La band non ha specificato i motivi per cui si è vistra costretta a rinviare il tour ma c’è chi ipotizza che la decisione sia dovuta alle disposizioni del Governo in merito alle riaperture legate all’emergenza Coronavirus (la riapertura di stadi e palazzetti è prevista infatti con il 75% di presenze all’aperto e 60% al chiuso), motivo questo per cui la band potrebbe aver deciso di rinviare alcune date al 2022.

Maneskin: il nuovo singolo

Annunciando l’uscita del loro nuovo singolo, Mammamia, la band ha postato sui social uno scatto bollente: nella fotografia i quattro membri del gruppo sono ritratti completamente senza veli. La band ha rapidamente fatto il giro dei social, dove in tantissimi hanno espresso il loro entusiasmo per l’uscita del nuovo singolo.

Maneskin: il successo

Giovanissima band romana, i Maneskin hanno avuto un successo immediato e straordinario: dopo la partecipazione a X Factor (dove però non hanno vinto) la band ha trionfato al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest.

I loro singoli hanno conquistato la vetta delle principali classifiche europee e a seguire i quattro giovanissimi romani sono partiti per un tour in giro per l’Europa. In tanti non vedono l’ora di sapere cosa attenderà loro in futuro e al momento sono in tantissimi (tra fan italiani e non) a seguire le ultime novità della band.