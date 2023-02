I Maneskin restano a bocca asciutta ai Grammy: i “nostri” rocker infatti erano nel novero dei dieci candidati al premio che alla fine non è arrivato

Delusione per l’Italia sul palco musicale degli Usa da cui ci si attendeva una buona notizia che però non era poi così scontata, i Maneskin restano a bocca asciutta ai Grammy: vince la Joy.

La performer jazz si è aggiudicata il riconoscimento come miglior nuovo artista dell’anno e, come spiega un lancio Ansa dopo la notte della stelle musicali negli States “la cantante jazz Samara Joy ha vinto il Grammy per il miglior nuovo artista dell’anno lasciando a bocca asciutta i Maneskin”.

Maneskin a bocca asciutta ai Grammy

I “nostri” rocker infatti erano nel novero dei dieci candidati al premio, uno dei più prestigiosi tra quelli assegnati dall Recording Academy, di cui avevano ricevuto la nomination ufficiale.

Purtroppo per la band romana, che resta una delle realtà migliori del panorama musicale, non è andata benissimo. Ansa spiega che Joy “ha vinto anche un altro Grammy, per il miglior album vocale jazz”.

Beyoncé sbanca e ne prende 32

Ma chi ha sbancato davvero è stata un’artista che di Grammy ne ha talmente tanti da poterci fare un tutorial di domino: “Con tre vittorie ancora prima che cominciasse la serata di gala e altre due durante la diretta sulla Cbs per la migliore canzone R&B e la coreografia, Beyoncé ha superato il record del maggior numero di Grammy vinti da un artista: 32”.

Con quel numero la cantante ha superato lo storico “pigliattutto”, il direttore d’orchestra Georg Solti.