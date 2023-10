I Me Contro Te per Halloween vanno in Transilvania, poi un altro tour

Roma, 16 ott. (askanews) – Tornano i Me Contro Te, e nel loro quinto film, si spingono fino al castello del Conte Dracula. Arriva al cinema dal 19 ottobre “Me contro Te il film – Vacanze in Transilvania”, presentato in anteprima a Roma dagli stessi Luì e Sofì, Luigi Calagna e Sofia Scalia, che si sono concessi ai loro tanti piccoli fan.

Il nuovo film, dicono è pensato per tutta la famiglia. “Volevamo creare un film che fosse un po’ l’occasione di festeggiare Halloween al cinema con gli amici, i propri parenti, infatti già a livello musicale ci sono tante influenze dagli anni ’80 e ’90, una delle canzoni, ‘Vacanze in Transilvania’ è ispirata a ‘Thriller’ di Michael Jackson e anche con la scelta di nuovi personaggi più adulti come il Conte Dracula e Patumièr, ma non mancherà il divertimento per i più piccoli con tutti i nostri amici che ormai conoscono dalla saga”.

Nel laboratorio abbandonato del Signor S., la banda dei Malefici pianifica di distruggere i Me Contro Te e il mondo intero, oscurando il Sole; l’unico modo per fermarli è recuperare prima di loro un prezioso diamante, che però è nascosto proprio in Transilvania, nel castello di Dracula, tra misteri e creature spaventose e bizzarre. Ma tra zombie, riferimenti alla famiglia Addams e a “Carletto il principe dei mostri”, i messaggi sono sempre positivi. “Il primo è che l’unione fa la forza e l’importanza degli amici, poi affrontiamo anche il tema delle paure, del fatto che bisogna cercare di superarle, noi abbiamo la paura di perdere gli amici e rimanere soli, invece nella nostra avventura capiremo quanto loro sono coloro che ci danno la forza e ci aiutano a superarle queste paure”.

La coppia di youtuber continua a sfornare successi con numeri da capogiro sui social (6,68 milioni di iscritti solo su YouTube); e il prossimo anno Luì e Sofì festeggeranno 10 anni di carriera.

“È incredibile che siano passato dieci anni, ci sembra ieri che abbiamo iniziato, il prossimo anno per i 10 anni di carriera abbiamo in mente un nuovo tour nei palazzetti insieme a tutti i nostri fan”.

“E insieme alla musica che ci ha accompagnato dal primo giorno, la prima canzone l’abbiamo realizzata circa nove anni fa, ‘Princesa’, in più si sono aggiunte le canzoni dei film, quindi sarà un ripercorrere tutta la nostra carriera”.