I medici italiani e gli amici: solo 58% ne ha più di cinque veri

Milano, 30 mar. (askanews) – La professione medica non favorisce particolarmente la coltivazione dell’amicizia, anche se si tratta di un valore nel quale i medici italiani affermano di credere. È quanto emerge da un’indagine condotta online da Univadis Medscape Italia, portale di informazione per i professionisti della salute, su 1.027 medici, donne e uomini in percentuale quasi identica, operanti nel nostro Paese.

“Per il 69% di loro – ha detto ad askanews Daniela Ovadia, direttrice di Univadis Medscape Italia e autrice del report – non c’è abbastanza tempo per coltivare l’amicizia; la professione medica e gli impegni familiari riducono al minimo le relazioni sociali. C’è anche da dire che se il 72% dei rispondenti ha un amico fraterno, solo il 58% dei medici italiani ha più di cinque amici veri”.

Il fattore tempo, quindi, pesa molto, e probabilmente favorisce la selettività. Ma poi, dal report emergono anche altri aspetti: “Quando si chiede dove i medici si sono fatti gli amici – ha aggiunto la direttrice del portale – il 22% risponde da bambini, il 19% dice in università, il 15% al liceo, quindi in età giovanile. Solo un altro 19% dice sul lavoro, tra l’altro in

questo caso 8 su 10 fanno amicizia con altri medici, difficilmente con altro personale sanitario o con personale amministrativo. Questa è una differenza rispetto alle altre indagini che abbiamo condotto sulle piattaforme Univadis Medscape in giro per il mondo, dove c’è maggiore fluidità tra le figure professionali”.

I comparti, insomma, restano più stagni rispetto all’estero, così come differente è l’approccio alla cura di familiari o amici. “Per il 71% degli intervistati – ha concluso Daniela Ovadia – prendere in carico un amico è un problema, nel senso che lo fanno, ma ritengono che sia difficile essere obiettivi e mantenere la giusta distanza quando si cita un amico, anche se

ritengono di doverlo fare, e anche questa è una differenza rispetto ad altri Paesi”.

Interessante infine il dato emerso sui legami di amicizia tra medico e paziente: per quasi il 40% dei medici non è un problema stringere rapporti personali con le persone che si ha in cura.

