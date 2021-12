I medici la salvano dopo un infarto al nono mese, miracolo di Natale in Liguria dove un team di medici in gamba mette al sicuro il bambino e la madre

Non è un’iperbole quella del miracolo di Natale in Liguria, dove i medici salvano una 38enne dopo un infarto al nono mese e fanno nascere il bambino esattamente nelle ore della Vigilia di Natale.

La salvano dopo un infarto al nono mese: la corsa verso Sanremo in codice rosso

Secondo quanto riportato dai media locali la donna è stata portata all’ospedale di Sanremo, operata, curata e fatta diventare mamma grazie ad un lavoro di squadra encomiabile di un team medico dell’Azienda sanitaria di Imperia.

La decisione difficile ma vincente, con i medici che la salvano dopo un infarto al nono mese

La 38enne era giunta infatti al Pronto Soccorso dell’ospedale della Città dei Fiori con un infarto in atto che l’aveva colpita al nono mese di gravidanza, era in codice rosso e la sua vita e quella del piccolo che portava in grembo erano in serio pericolo.

Il team medico ha preso la decisione più difficile: quella di stabilizzare la donna ed effettuare un taglio cesareo, questo per poi suturare a nascita avvenuta e tornare ad occuparsi delle condizioni cardiache della puerpera.

Bambino nato e madre fuori pericolo, chi sono gli angeli che salvano una 38enne dopo un infarto al nono mese

Il bilancio? Decisamente natalizio: madre salva e figlio nato, pesa 3,150 grammi, sta bene ed è stato trasferito in Pediatria all’ospedale di Imperia.

Alla riuscita del doppio intervento hanno contribuito medici dell’ospedale di Sanremo, colleghi di quello di Imperia e un’automedica della Croce Rossa che ha provveduto al trasporto dei camici bianchi reperibili, ginecologi, pediatri, cardiologi e anestesisti.