I Meduza in pista con Lecrerc e la scuderia Ferrari

Monza, 13 set. (askanews) – Non solo musica, i Meduza sorprendono a Maranello in pista con Lecrerc. Dopo essere stati tra gli ospiti protagonisti del weekend monzese al Gran Premio d’Italia ed essersi esibiti live sabato sera al party esclusivo della Scuderia Ferrari, il trio di producer italiani più famoso al mondo si è cimentato lunedì nella prova della triposto F1 con il campione Lecrerc, in compagnia di Fedez e Luis Sal.

Una giornata incredibile al Circuito di Fiorano in provincia di Modena, che ha inondato i social di reaction da parte dei fan. I Meduza, reduci dal grande successo del singolo estivo Bad Memories x James Carter ft. Elley Duhe & Fast Boy, indiscussa hit radiofonica, sono impegnati da aprile 2022 ad autunno inoltrato in un tour globale che ha toccato e toccherà, con più di 60 date, tantissime tra le migliori dancefloor mondiali.