Aveva litigato con i figli, poi la decisione improvvisa di fuggire nei boschi con l’obiettivo di far perdere le proprie tracce.

È accaduto in Brianza dove una donna, un’anziana di 80 anni, in seguito a questa scelta così drastica aveva lasciato il marito a casa da solo. Stando a quanto si apprende, a dare l’allarme alle forze dell’ordine, era stato proprio il marito della donna qualche ora dopo la sua scomparsa.

Brianza, donna fugge nei boschi: “Credevo non mi volessero più”

La donna, nel momento in cui era fuggita aveva lasciato a casa alcuni suoi affetti quali il soprabito o ancora il cellulare.

Il marito dell’80enne che pare soffra di importanti problemi di salute, si era reso conto della scomparsa della moglie poche ore dopo. Attivate le ricerche, sono intervenuti i carabinieri di Biassono (Monza-Brianza). Questi ultimi, con l’impiego delle squadre di ricerca della zona, hanno applicato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

Il ritrovamento della donna

Ad ogni modo, per fortuna, tutto è finito per il meglio. La donna è stata ritrovata non molto distante da Macherio in buone condizioni, pur essendo infreddolita. I carabinieri l’hanno poi accompagnata in caserma. Nello spiegare il motivo di quell’azione repentina, avrebbe affermato di aver avuto paura che i figli non la volessero più. Infine un successivo trasferimento all’ospedale di Vimercate al quale è seguito il ritrovamento con i figli e l’abbraccio finale.