I Migliori Gadget Personalizzati per Fiere ed Eventi

Devi partecipare ad una fiera? Per attirare nuovi consumatori e fidelizzare quelli attuali non c’è nulla di meglio dei gadget personalizzati.

Hai mai pensato se acquistare regali promozionali per fiere o congressi sia una buona idea? Assolutamente si! In una fiera, infatti, è essenziale regalare articoli promozionali ai partecipanti per garantire un successo totale.

In questo articolo vogliamo aiutarti a determinare quali caratteristiche devono soddisfare i regali promozionali e quali sono i più appropriati per un evento.

Perché regalare gadget personalizzati alle fiere?

Ci sono molte ragioni per regalare gadget promozionali alle fiere. Ecco alcuni dei più importanti:

Richiamare l’attenzione

Un regalo è sempre una calamita potente, in ogni evento. Rappresenta un buon modo per attirare visitatori al nostro stand. Inoltre, i gadget personalizzati avranno il vantaggio di promuoverci ad altri visitatori all’interno della fiera.

Imprimere nella memoria il tuo marchio

In fiera la quantità di informazioni e cataloghi ricevuti è immensa. I gadget promozionali, una volta che la fiera è finita, renderanno più facile alle persone ricordare la tua azienda, i suoi valori e il suo messaggio.

Migliorare l’immagine dell’azienda

Regalare articoli promozionali migliora la reputazione dell’azienda conferendole un’immagine più professionale e forte.

Quali regali promozionali sono adatti per le fiere?

Ci sono molti fattori da analizzare quando si scelgono i regali promozionali perfetti. Come raccomandazione, scegli articoli non troppo grandi o pesanti e facili da trasportare. Articoli pubblicitari originali che hanno un certo valore e utilità in modo che vengano conservati il più a lungo possibile.

Ecco alcune idee:

Shopper personalizzate

Le shopper promozionali sono dei gadget perfetti per diversi motivi. Ci aiutano a fornire cataloghi aziendali o tutti i tipi di informazioni in modo più elegante, professionale e confortevole. Inoltre sono un mezzo pubblicitario di grande impatto e ci aiutano a promuoverci all’interno della fiera informando gli altri partecipanti della nostra presenza all’evento. Una borsa personalizzata è un regalo promozionale essenziale alle fiere.

Taccuini personalizzati e penne pubblicitarie

Si tratta di due classici regali promozionali che non mancano mai agli eventi per la loro grande utilità. I taccuini sono ideali per conferenze di lavoro o come regali aziendali per lavoratori e dipendenti.

Anche le penne personalizzate sono dei regali promozionali che non dovrebbero mai mancare in un’azienda. Usale come biglietto da visita, personalizzandole con il logo della tua azienda e un recapito telefonico. Servire un cliente con una penna personalizzata e poi regalargliela ti darà un’incredibile immagine professionale, in più lo sorprenderai piacevolmente migliorando il tuo rapporto con lui.

Gadget tecnologici

Indubbiamente i regali promozionali che attirano maggiormente l’attenzione e più richiesti sono tutti quelli legati alla tecnologia, pensiamo alle Power bank o alle chiavette USB.

Regali promozionali originali

Regalare gadget promozionali originali è sempre una buona strategia quando si tratta di attirare persone al nostro stand. Gli oggetti colorati con forme divertenti sono sempre una buona opzione. È anche importante che siano utili e di valore in modo che non finiscano nel primo cestino.