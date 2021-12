I migliori strumenti per pulire l’auto: ecco quali sono

Ecco una panoramica dei migliori dispositivi per pulire l’auto, che – nel periodo natalizio – potrebbero diventare anche delle ottime idee regalo.

La pulizia e la sanificazione dell’auto sono operazioni importantissime che dovrebbero essere svolte con una certa regolarità. Se si hanno gli strumenti e gli accessori giusti, non sarà neanche necessario rivolgersi periodicamente a un servizio di autolavaggio. Ecco una panoramica dei migliori dispositivi per pulire l’auto, che – nel periodo natalizio – potrebbero diventare anche delle ottime idee regalo.

Pulire l’auto, igienizzarla e sanificarla regolarmente ci aiuta a vivere in un ambiente sano e quanto più possibile privo di germi, virus o batteri. Durante la routine quotidiana, infatti, visitiamo molti luoghi e veniamo a contatto con microrganismi potenzialmente dannosi. Per evitare di portarli in auto, che è un po’ come la nostra seconda casa, bisogna procedere alla sanificazione quotidiana.

Sarebbe un errore pensare, però, a strumenti che spargono vapore o a complesse procedure di pulizia. Esistono infatti alcune semplici soluzioni in grado di sanificare, igienizzare e rimuovere polvere in eccesso dalle aree più esposte come volante, cambio, sedili, cruscotto o le bocchette dell’aria condizionata. Vediamo quali sono.

OCTO PurePlace Car

Uno dei prodotti più interessanti sul mercato è senza dubbio il sanificatore per auto di OCTO. Si tratta di un piccolo accessorio (misura meno di 15 cm in larghezza) che richiede semplicemente l’attacco a una presa 12V, ovvero il comune accendisigari da auto e il suo design ottimizzato per i piccoli spazi evita qualsiasi intralcio alla guida o ai passeggeri.

OCTO PurePlace Car ha un funzionamento molto semplice: la sua tecnologia a ossidazione fotocatalitica garantisce il rilascio di ioni che agiscono contro i patogeni, il flusso d’aria che fuoriesce dal dispositivo OCTO PurePlace è ulteriormente arricchito di ioni positivi e negativi creati da due elettrodi in carbonio. Queste particelle sono innocue per le persone, ma contribuiscono alla neutralizzazione di batteri e virus. A fronte di un prezzo molto contenuto, circa 79 euro, è possibile acquistare quindi un accessorio utilissimo, specialmente nel caso in cui l’auto sia condivisa da più persone: in questo modo ogni utilizzatore potrà avere la certezza di guidare un’auto realmente sanificata. Il punto di forza del prodotto è nella sua tecnologia, che è stata già scelta da molte grandi aziende che si occupano di mobilità e che proviene direttamente dalle applicazioni della NASA.

Aspirapolvere per auto

È un’ottima idea anche dotarsi di piccole aspirapolveri per auto: potenti, con un ampio set di bocchette e soprattutto a batteria. Questi elettrodomestici consentono di raggiungere ogni angolo dell’auto, specialmente quelli fra le pieghe dei sedili, pulendo in maniera efficace. Una volta svuotato il sacchetto o il contenitore, il gioco è fatto.

Gel detergente per auto

In molti hanno scoperto l’utilità dei gel detergenti modellabili per auto. Si tratta di prodotti biodegradabili con carica battericida che possono raggiungere ogni angolo del veicolo. Basterà modellarne un pezzetto e passarlo sulle aree più critiche. Dopo aver raccolto lo sporco, il gel è anche riciclabile nella raccolta differenziata dell’umido.