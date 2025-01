Tapachula (Chiapas), 20 gen. (askanews) – Oltre mille migranti stanno lasciando il Messico meridionale in carovana come forma di protesta prima dell’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Il leader repubblicano ha promesso di scatenare una serie di ordini esecutivi che annullino l’eredità del presidente uscente Joe Biden e di avviare deportazioni immediate di migranti clandestini.