I militari ucraini in congedo si sposano per San Valentino

I militari ucraini in congedo si sposano per San Valentino

I militari ucraini in congedo si sposano per San Valentino

Milano, 14 feb. (askanews) – Mentre la città innevata dell’Ucraina orientale di Kharkiv celebra il giorno di San Valentino, non lontano dall’esercito russo, due soldati ucraini approfittano del congedo dal servizio attivo al fronte per sposarsi. Molte coppie si sono formate durante l’invasione russa. “Dato che lui è della regione di Donetsk, e io della regione di Kharkiv… se non fosse stato per la guerra, non ci saremmo incontrati”, spiega la novella sposa Yulia Nesterova.