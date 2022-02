I minibond: dai requisiti alla disciplina

Il 2012 ha introdotto all’interno del mondo della finanza l’interessante strumento dei minibond, ovvero delle obbligazioni il cui termine è medio-lungo e che vengono emesse da piccole imprese. Ma quali sono i requisiti per ottenere minibond?

Il 2012 ha introdotto all’interno del mondo della finanza l’interessante strumento dei minibond, ovvero delle obbligazioni il cui termine è medio-lungo e che vengono emesse da piccole imprese. Ma quali sono i requisiti per ottenere minibond? Al di là del taglio scelto, la differenza tra una normale obbligazione ed un minibond risiede principalmente nelle caratteristiche dell’impresa che emette. Spesso protagonisti di tali emissioni sono SRL o SPA non quotate. Specificatamente, sulla base di quanto puntualizzato all’interno del decreto di destinazione italiana, gli emittenti devono di fatto essere società italiano non quotate differenti dalle banche o da qualsiasi microimpresa, che abbiano almeno un fatturato che vada oltre i 2M con 10 dipendenti regolarmente assunti. Inoltre, chi emette tali obbligazioni deve possedere specifici requisiti. I minibond, infatti, sono strumenti per la crescita di una qualsiasi impresa, motivo per cui sono delle opportunità di finanziamento per aziende che possiedono un alto potenziale, con dei sani bilanci ed un preciso piano di investimenti supportato da un buon business plan, un management che sia esperto ed una buona consulenza finanziaria. Investire in minibond, tuttavia, non è per tutti, perché il rendimento che si può ottenere da un investimento in debito è di fatto più significativo di altri strumenti del mondo finanziario. L’analisi inoltre è più complessa, motivo per cui serve una conoscenza chiara e diretta all’interno di quel settore.

Le caratteristiche principali

Le caratteristiche di un minibond sono molte e sono alcune più complesse di altre. In primo luogo, un minibond ha una durata complessiva che va dai 3 fino ai 5 anni, la maggior parte di loro prevede una cedola fissa esibita in termini annuali e liquidata approssimativamente allo scadere di 6 mesi. Il prezzo di emissione di tutti i minibond in commercio, sono stati di fatto emessi nella totalità del proprio valore nominale. Il rimborso dei minibond è inoltre concepibile, a patto che il capitale sia rimborsato tutto esclusivamente alla scadenza o per mezzo di rate costanti nel corso di un periodo che può raggiungere un massimo di due anni. I minibond sono affiancati da covenant, ovvero clausole tecniche e vincolanti che l’emittente è tenuto a rispettare, anche se non sono sempre presenti. Le clausole più comuni prevedono diversi limiti e obblighi a non consentire ipoteche o garanzie. Infine, ogni specificità tecnica e caratteristica è definita univocamente nel regolamento di ogni minibond.

Da cosa sono disciplinati?

I minibond, lanciati ufficialmente all’interno del mercato nel 2012, furono fin da subito lanciati insieme ad un decreto chiamato il decreto sviluppo, il cui principale obiettivo è stato quello di far rispettare le restrizioni del sistema finanziario tradizionale, legate in tutto e per tutto alla crisi economica del 2008. Grazie ai minibond, il governo italiano ha puntato ad abbassare la dipendenza diretta dai finanziamenti bancari, volti a realizzare un sistema di risorse diverse per supportare e finanziare la crescita delle PMI dell’Italia. Tutta la normativa sui minibond include dettagli importanti sul trattamento fiscale degli interessi soprattutto da parte delle società delegate all’emissione.