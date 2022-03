I missili Kinzhal che la Russia dice di aver usato in Ucraina: i levrieri di morte

Cosa sono e cosa fanno i missili Kinzhal che la Russia dice di aver usato in Ucraina per distruggere un deposito di razzi nel settore di Ivano-Frankiv

I missili ipersonici Kinzhal che la Russia dice di aver usato in Ucraina sono di fatto i “levrieri mortali dei cieli”, nel senso che semplicemente vanno troppo veloci per essere individuati prima che colpiscano e perciò colpiscono sempre il bersaglio con testate di altissimo potenziale.

Una nota del ministero della Difesa aveva annunciato che in un’operazione speciale in Ucraina un balistico Kinzhal era stato già utilizzato. E un orgoglioso Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo, aveva spiegato che era stato “distrutto un ampio deposito sotterraneo con missili e munizioni aeree delle truppe ucraine nel villaggio di Delyatyn, nella regione di Ivano-Frankivsk“.

I missili Kinzhal che la Russia ha usato in Ucraina

Ria Novosti ha spiegato che sarebbe la prima volta che un Kinzhal solca i cieli ucraini. Ma di cosa parliamo? Come il suo omologo 3M22 “Tsirkon” il Kinzhal non può essere riconosciuto dai radar, va troppo forte, fino a Mach 9 che significa più di 10mila km/h. Ogni sistema antimissile non può rilevare, puntare o intercettare con ombrello di detonazione aerea nei pressi quel proiettile. Senza contare che il Kinzhal, lanciabile anche da caccia di supremazia aerea, produce un flusso di plasma che fa impazzire le onde elettromagnetiche dei sistemi di rilevamento.

Cosa fa un missile ipersonico Kinzhal

Perciò semplicemente il Kinzhal parte, viaggia velocissimo, arriva dove deve arrivare ed esplode senza che nessuno lo abbia potuto fermare ed a volte perfino vedere. Viene destinato a eliminare navi e bersagli terrestri e può essere armato con testate nucleari o ad alto potenziale esplosivo, ma potrebbe anche essere carico di brioches, dato che a quella velocità di impatto il Kinzhal fa danni meccanici spaventosi a prescindere da ciò che porta in testata.