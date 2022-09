I momenti più significativi dei funerali di Elisabetta II

Roma, 19 set. (askanews) – I momenti più toccanti dei funerali solenni della regina Elisabetta II in una Londra blindata. Dal primo corteo funebre con la bara in processione da Westminster Hall verso Westminster Abbey, scortata da militari in alta uniforme storica e con i membri della famiglia reale dietro, alla messa celebrata dall’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Poi il secondo corteo verso Wellington Arch e l’arrivo a Windsor, sempre accolta da migliaia di persone.

Un’addio solenne alla sovrana tanto amata dai sudditi.