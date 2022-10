I monaci buddisti pregano per le vittime della strage al nido

Roma, 11 ott. (askanews) – Monaci buddisti pregano al tempio nella provincia nord-orientale thailanese di Nong Bua Lamphu, cercando di consolare le famiglie in lacrime, prima della cremazione delle vittime dell’attacco del 6 ottobre in un asilo nido ad opera di un ex poliziotto armato, che ha provocato 36 morti, 24 dei quali bambini. Il rito funebre, giunto al terzo e consecutivo giorno, si concluderà con la cremazione.