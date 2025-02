I moscoviti ottimisti dopo la telefonate fra Trump e Putin

Mosca, 13 feb. (askanews) – A Mosca i cittadini russi sembrano ottimista dopo la notizia della lunga telefonata fra Vladimir Putin e Donald Trump: auspicano la pace e la resa degli ucraini.

“Sono certamente buone notizie, incoraggianti. Io auspico che possa portare a una risoluzione pacifica della situazione” dice Nikolai Gridasov, professore di matematica.

“Io sono a favore di una risoluzione pacifica. Forse in un modo o nell’altro il leader americano influenzerà questa guerra. E finirà più in fretta di quanto pensiamo” dice Victoria Grisenko, funzionaria della guardia di finanza.

“Secondo me tutti questi negoziati dureranno a lungo, ci saranno lunghe discussioni. Perché la guerra sono soldi, e non è una faccenda semplice”, dice Artur Yevseyes, artificiere dell’esercito in convalescenza per una ferita al fronte. “Vinceremo noi, è chiaro. Prima o poi gli ucraini si arrenderanno perché non hanno più dove rifugiarsi. L’Europa in qualche modo li ha abbandonati, no? Anche a Trump questa storia non piace perché non vuole più finanziarli”.

“Il nostro presidente ha molta esperienza, e credo che saprà trovare le parole e il modo che vada bene a tutti, e arriveremo alla fine a questa pace che desideriamo” dice Sona Liatifova, economista.