I no vax insultano le scienziate perché non sanno criticare la scienza

Attacchi sessisti e ignoranti alla scienziata che ha vinto l'Ambrogino d'oro per il tampone molecolare: così i no vax deridono le donne di scienza perché non sanno confutare le loro ragioni.

“Ma dove ti sei comportata la laurea, perché mi interessa molto” (seguito da “Ha studiato sui volumi settimanali di Siamo fatti così), Giorgia.

“Ma è del mestiere questa?”, Gennaro.

“L’obesità uccide, signora dimagrisca“, Silvano.

“Ma quante min***te dice questa, se avete lei come dottoressa scappate subito“, Barbara.

“I bambini non si toccano. Assassini“, Federica.

“Li mortacci tua te misurano er colesterolo co la stecca dell olio, cazzo parli de vaccini sui bambini che non sei manco bona a fa un alimentazione corretta, ma vattenaffanculo” (mi perdonino i non romani), Max.

Sono solo alcuni (ma potrei continuare, e anche a lungo) dei vergognosi commenti lasciati durante la nostra diretta Mirror con Valentina Massa, che per chi non lo sapesse, oltre ad aver vinto l’Ambrogino d’oro per aver inventato il test molecolare salivare contro il Covid per aiutare bambini e persone fragili a sottoporsi a un esame meno invasivo, è laureata in Scienze Biologiche e iscritta all’albo dei Biologi, professoressa associata in Biologia Applicata all’Università degli Studi di Milano, ricercatrice e dottore di ricerca (dottorato ottenuto con il massimo dei voti), membro di svariate associazioni e panel scientifici (non sto neanche a elencarli, servirebbe un articolo a sé), titolare di 7 progetti di ricerca, collaboratrice dell’Unità Operativa a progetti nazionali e internazionali, autrice di 50 pubblicazioni accettate su riviste peer-reviewd (tradotto: controllate fino allo sfinimento da colleghi altrettanto qualificati) e citata, per i suoi lavori, in altre 903. È tutto scritto lì, nel suo curriculum, per chi non ci credesse.

Un faldone di titoli che deve esserle costato parecchio, vorrei dire alla signora Giorgia. La maggior parte di noi si stanca solo a leggerli, tutti questi traguardi, figuriamoci a conseguirli.

Il tutto mentre ha avuto e cresciuto tre figli, in un Paese in cui – dati Eurostat 2020 alla mano – l’Italia si aggiudica il triste primato di Paese europeo con il più alto tasso di disoccupazione delle madri (il 57,3%, contro l’86,2% della Slovenia e il 72,2% della media europea) e dove al colloquio di lavoro, se sei donna, la prima domanda che di pongono è: “Lei ha intenzione di avere figli?”.

Ma quello che fa più male, che più fa suonare un campanello d’allarme, è che quei commenti (che sono soltanto l’ennesimo attacco alla scienza e ai suoi rappresentanti che avviene sui social network, su qualsiasi pagina) per la maggior parte non hanno nulla a che fare con Covid, pandemia e vaccini – su cui la stessa dottoressa ammette che dubbi e paure sono più che comprensibili – ma su di lei come persona, e in particolare sul suo aspetto fisico. Perché se si ha qualche chilo in più non si può essere intelligenti, si sa. E sicuramente non ci si può occupare della salute degli altri. Ma immagino che il signor Max, per parlare dei livelli di colesterolo della dottoressa, abbia visto le sue analisi del sangue e che abbia una laurea in Medicina (non comprata, s’intende).

È buffo, ma non ho mai sentito nessuno consigliare una dieta o commentare i valori ematici di colleghi maschi, anche ben più famosi ed esposti mediaticamente di lei. Ma si sa che se sei donna non ti basta essere brava, devi essere anche bella, o almeno carina, e se non lo sei è meglio se stai al tuo posto, non alzi troppo la voce e non ti fai notare.

Però poi (perché in fondo siamo in Italia e l’ipocrisia è sempre dietro l’angolo) davanti a una professionista che rientra nei cosiddetti canoni della bellezza femminile e che arriva a certi livelli, eccoli (o eccoci? Facciamoci tutti un bell’esame di coscienza) subito a dire (o anche solo pensare) che è lì perché “chissà a chi l’ha data”. O che non ci dovrebbe stare, perché è chiaro che se è così carina non può essere anche competente. Lo abbiamo già dimenticato, il caso di Greta Beccaglia?

Noi invece ringraziamo la dottoressa Massa e tutte/i quelle/i che come lei stanno “mettendo il cuore oltre la ragione” per farci uscire da questo incubo. Grazie e “non ti curar di lor, ma guarda e passa“. Con l’Ambrogino d’oro in mano, ben in vista.

Un ultimo ringraziamento, a nome della categoria, a Gabriele che invece ci ricorda che “parlare con una nutria è come parlare con un giornalista“.