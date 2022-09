I NOFX annunciano il loro scioglimento nel 2023

Lo ha scritto il bassista Michael Burkett su Instagram. La conferma è arrivata dall'etichetta Fat Wreck Chords.

Dopo 40 anni di carriera, il gruppo californiano dei NOFX ha annunciato il suo scioglimento rispondendo alla domanda di un fan su Instagram. “Il prossimo anno (il 2023, ndr) sarà il nostro ultimo anno. Annunceremo i nostri ultimi show presto.

È stato fantastico fino a qui…”, ha scritto il bassista Michael Fat Mike Burkett.

I NOFX annunciano il loro scioglimento su Instagram

Il fan aveva chiesto a Michael Burkett perché non suonassero in Canada. “Noi in realtà amiamo il Canada, ma il prossimo sarà il nostro ultimo anno. Annunceremo presto i nostri ultimi spettacoli. È stato un viaggio incredibile…“, ha risposto l’artista.

L’ultimo concerto sarà a Los Angeles

“L’ultimo posto in cui suoneremo sarà Los Angeles.

Lì abbiamo iniziato e lì finiremo”, ha sottolineato in un altro commento.

Anche l’etichetta dei NOFX, la Fat Wreck Chords, ha confermato che la band ha intenzione di sciogliersi.

Il 2023 segnerà il quarantennale dei NOFX

Il 2023 segnerà il 40esimo anniversario dei NOFX, formatisi a Los Angeles nel 1983 e diventati in breve tempo un simbolo del revival punk. Il loro ultimo album, Single Album, è uscito a febbraio 2021.

Leggi anche: Il mondo del Reggae è in lutto: morto il cantante degli Aswad Drummie Zeb

Leggi anche: Fedez pronto per un nuovo tatuaggio: “Farà veramente male”