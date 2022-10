La precondizione è che la Meloni e Berlusconi trovino una riappacificazione ma ora i nomi sul totoministri: forse c'è la "quadra" e spunta anche Tajani

I nomi sul totoministri sarebbero tutti in casella o quasi, forse c’è la “quadra” e spunta anche Antonio Tajani, con il forzista che sembra essere l’uomo chiave per sbloccare lo stallo con il Cav e consentire gli “incastri” finali a Giorgia Meloni.

Tajani sarebbe vice premier e Forza Italia avrebbe “almeno 5 ministeri”, secondo Open. Tutto questo posto che la leader di FdI e Silvio Berlusconi ricuciscano lo strappo di Palazzo Madama, ovvio. E la Lega? Lì pare ci sia qualche difficoltà residua ma sanabile mentre con gli azzurri c’era da lavorare.

I nomi sul totoministri, spunta Tajani

Tutto nascerebbe dalla ventilata apertura di Meloni al “possibile ingresso al governo di figure come Anna Maria Bernini ed Elisabetta Casellati” cioè la prima all’Istruzione e la seconda alla Giustizia.

Ma sono ipotesi che appaiono sempre più lontane, nonostante l’insistenza di Berlusconi. Lì la leader di FdI ha in spunta l’ex magistrato Carlo Nordio. Ma con Tajani agli Esteri e con il ruolo di vice premier tutto cambierebbe.

Chi piazzerà Fratelli d’Italia e dove

Veniamo ai ministro del partito di maggioranza: l’uomo forte di Meloni, Giovanbattista Fazzolari, sarebbe sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Fabio Rampelli andrebbe alla Transizione ecologica, Raffaele Fitto andrebbe Affari europei e Adolfo Urso alla Difesa.

Ci sono poi rumors non confermati su Guido Crosetto verso il ministero dello Sviluppo economico, dove però si entra in zona Lega.

Carroccio e dicasteri, chi e in che posto

Dal Mise Giancarlo Giorgetti andrebbe all’Economia, poi Matteo Piantedosi al Viminale e Mattep Salvini andrebbe al ministero delle Infrastrutture, oltre che al ruolo di vice premier. E per la Famiglia? Si parla di Isabella Rauti per FdI e Simona Baldassare per la Lega.

Alla lega poi andrebbe anche la scelta del ministro per l’Agricoltura e anche per la delega alla Disabilità, su cui si fa il nome di Alessandra Locatelli.