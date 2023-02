I numeri dell'apocalisse, terremoto in Turchia e Siria: più di ottomila morti

I numeri dell'apocalisse, terremoto in Turchia e Siria: più di ottomila morti

I numeri dell'apocalisse, terremoto in Turchia e Siria: più di ottomila morti

Oggi Recep Erdogan visiterà i luoghi del disastro mentre arrivano i numeri dell'apocalisse, terremoto in Turchia e Siria: più di ottomila morti

I numeri dell’apocalisse del terremoto in Turchia e Siria stanno tutti nell’aggiornamento tragico di questi minuti: più di ottomila morti.

Il bilancio del terribile sisma cresce di ora in ora i dispersi si contano ancora a migliaia. Il dato è che il numero delle vittime accertate della scossa madre da 7.9 di magnitudo e delle circa 150 scosse di assestamento, l’ultima delle quali da 4.6 di stanotte, ha superato gli 8.100 morti, anzi, ci sono lanci che censiscono oltre 8300 decessi.

Terremoto in Turchia, più di ottomila morti

Da quanto si apprende il vicepresidente turco Fuat Oktay ha riferito ieri sera di 5.894 morti accertati e 34mila feriti. Nell’altro paesi messo in ginocchio dal sisma, la Siria, i morti invece sarebbero 2.270, i feriti 3.700, questo secondo i dati forniti dal ministero della Sanità di Damasco e dai Caschi bianchi e ripresi da AdnKronos stamane. Purtroppo ripeterlo fa male ma è obiettivo: si tratta di numeri destinati a salire.

Oggi Erdogan sui luoghi del disastro

E potrebbero essere incentivati anche dalla carenza di macchinari e strumenti necessari a venire in soccorso di feriti e dispersi. Le strade infatti sono quasi tutte interrotte dai danni causati dalle scosse ed i convogli Onu sono dovuti tornare indietro. Nelle scorse ore era stato il presidente Erdogan, dopo aver proclamato uno stato di emergenza di tre mesi in 10 tra le province più colpite, che aveva annunciato la sua visita per oggi, 8 febbraio, nelle zone colpite dal terremoto.

In Turchia e secondo il ministro degli Esteri Mevlüt Çavusoglu attualmente operano anche i team inviati in soccorso da 35 nazioni.