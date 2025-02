I palestinesi in Egitto e Giordania? Riunione trilaterale al Cairo

Milano, 1 feb. (askanews) – Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi, il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty e Hussein al-Sheikh, segretario generale del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina, tengono colloqui al Cairo a margine di un incontro di alti diplomatici arabi in seguito ai commenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su una proposta per spostare i palestinesi dalla Striscia di Gaza all’Egitto e alla Giordania.