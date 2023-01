I palloni dei gol della Supercoppa Italiana vengono messi in un teca e portati via: qual è il motivo?

Per quale motivo i palloni dei gol segnati durante la Supercoppa Italiana sono stati messi in una teca e portati via dal campo?

Dopo il gol di Dimarco che ha sbloccato la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, portando in vantaggio i nerazzurri, l’arbitro Maresca si è reso protagonista di un gesto inusuale. Assegnato il gol, da prassi, il protiere avversario raccoglie da sacco la palla finita in rete ma, in questo caso, la palla è stata presa dal direttore di gara che l’ha, poi, consegnata al Quarto Uomo, Chiffi. Quest’ultimo ha preso la palla e l’ha conservata in una teca trasparente posizionata a bordo campo.

A seguito del singolare episodio, in molti si sono chiesti il motivo del gesto.

Tutto è legato a un’iniziativa che è stata ideata per l’ultima Supercoppa Italiana e che riguarda i Fan Token di Milan e Inter. Il progetto è stato gestito da Socios.com, una piattaforma basata su tecnologia blockchain, che ha operato in collaborazione con la Lega Serie A.

Segnato un gol, il pallone viene preso dall’arbitro e affidato a un rappresentante della Lega Serie A che lo mette al sicuro, annotando minuto del gol e marcatore per poi inserirlo in una teca che riporta il logo Socios.com.

Alle telecamere, poi, spetta il compito di filmare tutto prima che il pallone venga spedito alla sede centrale di Chiliz. Qui verrà esaminato dal team di Gameused.com tramite la Chiliz Blochchain e integrato con un chip NFC che ne garantirà l’autenticità.

Così Socios.com e Lega Serie A offriranno ai possessori di Fan Token di Milan e Inter la possibilità di vincere i palloni da gol e guardare il gol vero e proprio ogni volta che lo si desidera.

Per entrare in possesso di un pallone del gol è necessario un numero specifico di Fan Token di Milan o Inter e partecipare all’asta speciale durante la quale il cimelio sportivo verrà messo all’asta.