I pancake conquistano gli italiani: in 2 anni mercato triplicato

Milano, 21 feb. (askanews) – C’è sempre più spazio per i pancake nella prima colazione degli italiani. Queste frittelle tipiche della tradizione americana e anglosassone, oggi sono un must per 13 milioni di persone, preferite da un giovane su due. E i consumi testimoniano questo apprezzamento: solo negli ultimi due anni il mercato ha toccato i 43 milioni di euro di valore. Ne abbiamo parlato con Linda Valtolina, marketing manager breakfast minicakes Mulino Bianco, in occasione del pancake day, che nel giorno del martedì grasso festeggia questo prodotto a suon di sfide.

“I pancake stanno diventando sempre più protagonisti della colazione italiana. Il mercato è più che triplicato negli ultimi due anni chiudendo il 2022 con oltre 12 milioni di confezioni vendute – ha detto Valtolina – quando parliamo di pancake non possiamo dimenticarci degli abbinamenti: nel 75% dei casi gli italiani preferiscono la versione dolce abbinandoli alla crema alle nocciole, marmellata miele o frutta fresca”.

Mulino Bianco è entrata in questo mercato nel 2021, contribuendo a far crescere la passione degli italiani per il pancake, una sfida per questo marchio che è storicamente protagonista della colazione italiana:

“I pancake Mulino sono stati accolti con molto favore dalle famiglie italiane raggiungendone più di due milioni dal lancio, e siamo molto felici di sapere che il pancake è oggi un prodotto presente abitualmente sulle tavole degli italiani – ha aggiunto – il pancake Mulino Bianco è stato particolarmente apprezzato non solo per sofficità e gusto ma anche per la facilità e versatilità di utilizzo infatti basta solo scaldarlo in padella e guarnirlo a seconda dei propri gusti con i propri ingredienti preferiti”.

Simbolo del Pancake day sono le gare di corsa con la padellina piena di frittelle in mano, una tradizione nata nel 1445 in Inghilterra e che oggi si aggiorna anche con le sfide online. Mulino Bianco, a due anni dal lancio del suo prodotto, ha scelto di organizzare una challenge che vedrà i partecipanti sfidarsi nel lancio in aria perfetto del pancake.

“Per quest’anno – ha raccontato Valtolina – abbiamo lanciato sui social la campagna Il lato pancake una divertente challenge che giocando sui due lati del pancake mostra come ogni mattina può essere felice se presa dal lato giusto.

Sono stati coinvolti dei talent che si sfideranno ai fornelli a turno lanciando il pancake in aria come una moneta e come nel lancio del testa o croce sarà proprio il pancake a decretare esito challenge”.

Nella challenge che verrà pubblicata tre coppie di talent, tra cui Sara Di Sturco e Valentino Bisegna, noti sui social come la Space Family, per una settimana dal 21 febbraio, a turno, si sfideranno ai fornelli.

Inoltre grazie al primo social contest di Mulino Bianco, la community parteciperà alla sfida attraverso i commenti su social. E tra chi commenterà, 10 si aggiudicheranno la box Pancake.