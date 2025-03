I PanPers: la satira è un'arma eterna, col sorriso si può dire tutto

Milano, 7 mar. (askanews) – Sono i mattatori consolidati di “Only Fun”, i PanPers affiancati quest’anno da Belen Rodriguez nel programma comico in onda sul Nove ogni giovedì in prima serata, stanno riscuotendo un grande successo.

“Non ci sediamo sugli allori anzi puntiamo sempre più in alto e un po’ un po’ l’effetto Belen un po’ un grande cast un po’ che la gente si è anche abituata a vederci senza farci troppo peso si esatto non si fanno più domande”.

Andrea Pisani e Luca Peracino sono anche in tour con lo spettacolo teatrale “Body Scemi” in cui parlano di cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti, intelligenze artificiali con pungente ironia.

“E’ uno spettacolo che noi definiamo della maturità perché per la prima volta abbiamo deciso di parlare di qualcosa, invece che cercare delle risate fine a se stesse. Ci siamo informati. Quindi si impara anche qualcosa ma se ne ride”.

Passano con leggerezza dal politicamente scorretto al tendenzialmente giusto.

“Nel senso che noi nello spettacolo facciamo un po’ bastone carota, parliamo del politicamente corretto, spieghiamo le cose come sono, spieghiamo anche che è giusto. Non lo condanniamo tra l’altro eh. Non lo condanniamo e poi però lo smontiamo con delle battute che arrivano un po’ a ciel sereno totalmente politicamente scorrette, quindi si può dire che la battuta è scorretta, ma in quella confezione è tendenzialmente giusta”.

I PanPers che si sono fatti conoscere a Zelig e Colorado, sono amatissimi sui social con una fanbase di quasi 5 milioni di follower, da sempre fanno dell’ironia uno strumento culturale.

“La satira è un’arma eterna, una delle mie preferite perché comunque dietro una cosa che fa ridere, dietro un sorriso, dietro al sarcasmo si può dire qualsiasi cosa e anzi, lo dico come consiglio ai divulgatori, se volete che qualcuno pensi qualcosa fatelo ridere su quella cosa.