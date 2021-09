Milano, 10 set. (askanews) – I Papaboys sbarcano a Venezia, con il “Premio Different”, dedicato al mondo della cultura e della solidarietà, nel quadro dei premi collaterali della 78esima edizione della Mostra Cinematografica di Venezia. I “ragazzi del Papa” approdano al Lido con un’iniziativa inedita: per la prima volta la proposta è una messa dedicata a tutti gli artisti e addetti ai lavori, con un messaggio del Patriarca di Venezia.

Una frase di Papa Francesco, in contemporanea, viene consegnata da 50 giovani a tutti gli operatori del cinema e alle istituzioni presenti al Lido: “Sia un luogo di comunione, creatività, visione e scuola di umanesimo”, si legge.

Il 10 settembre, nella cornice storica del Chiostro dell Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino”, in scena la prima edizione del Premio Different”, promosso dalla produzione cinematografica indipendente 3B Film, per valorizzare coloro che ogni giorno, “con il lavoro e con il cuore, fanno davvero la differenza”. Tra i premiati dell edizione 2021, Santo Versace, l architetto Raimondo Grassi, monsignor Dario Edoardo Viganò e il regista americano Dario Linus Acosta.

Durante la serata, ideata dalla regista Maria Berardi, presentata dall’attore Pietro Romano e dalla modella e conduttrice Federica Driusso, sarà proiettato in anteprima un reel del film “Oltre l infinito.. Nuovi Orizzonti . Alle ore 20, per i presenti, è prevista inoltre una degustazione di prodotti tipici offerta dalla Tenuta Vitivinicola La Cura di Enrico Corsi, nella Maremma Toscana (a Massa Marittima) e che arriva nella città del cinema per promuovere il suo vino Il Predicatore , dedicato a San Bernardino.