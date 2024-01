I "Parachicos" sfilano in Messico per il festival nel Chiapas

I "Parachicos" sfilano in Messico per il festival nel Chiapas

Chiapa de Corzo (Messico), 18 gen. (askanews) – I ballerini mascherati “Parachicos” sfilano per le strade del Chiapas, questa colorata manifestazione nel Sud del Messico è come parte di un’offerta comunitaria a Sant’Antonio Abate, Nostro Signore di Esquipulas e San Sebastiano. I ballerini portano le statue dei santi in vari luoghi di culto nella città di Chiapa de Corzo, una tradizione proclamata dall’UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale nel 2010. La tradizione trova le sue radici in un ibrido tra la cultura cattolica spagnola e quella indigena locale.

Secondo la leggenda locale, durante il periodo coloniale, Marìa de Angulo, una ricca donna spagnola, aveva un figlio malato paralizzato alle gambe, lo portò a Chiapa de Corzo nella speranza di trovare una cura per suo figlio, che fu guarito da . un erborista. Il Parachico era un buffone o un pagliaccio, il cui scopo era far ridere il ragazzo malato. Il nome deriva dallo spagnolo “para chico” ossia per il bambino.