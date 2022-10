I parenti chiamano i Vigili del Fuoco che lo trovano morto in casa: si erano insospettiti per il fatto che l’uomo da tempo non era rintracciabile

Arriva dalla Campania la drammatica notizia per cui i parenti chiamano i Vigili del Fuoco di un loro congiunto dopo ore di apprensione perché non riuscivano a contattarlo e gli uomini del 115 lo trovano morto in casa. Tragedia pomeridiana in provincia di Caserta dove un uomo è stato rinvenuto ormai senza vita dai soccorritori messi in allerta da alcuni congiunti che si erano insospettiti per il fatto che l’uomo da tempo non era rintracciabile.

I Vigili del Fuoco che lo trovano morto in casa

Il dramma si è consumato nella cittadina di Marcianise, per la precisione in via Crescenzo Grillo verso le 14 del 18 ottobre. In quel luogo ed in quel frangente, come spiega Caserta News, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 65 enne. Il media spiega che l’uomo non aveva dato notizie di sé da giorni ed i familiari che abitano poco distante dall’abitazione in cui è stato trovato il 65enne hanno dato l’allarme.

I soccorsi ormai inutili e i rilievi

A quel punto i vigili del fuoco del distaccamento di Marcianise sono entrati nell’appartamento e di lì a poco la scoperta. Purtroppo e come si temeva il 65enne era deceduto da giorni. Sul posto i sanitari del 118 di Caiazzo che hanno provveduto a constatare il decesso ed i carabinieri della territoriale. La salma è stata trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta per l’esame autoptico di oggi.